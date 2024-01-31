Можливість відставки Залужного: як на це реагують на фронті та коментують міжнародні ЗМІ

Якщо Залужного відставлять: хто може стати новим Головнокомандувачем?

Міжнародні видання вийшли із статтями про Зеленського та можливу відставку Залужного. Так, видання The New York Times пише, що Зеленський справді планував звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак після витоку інформації передумав. Про те що Зеленський попросив генерала піти у відставку, але той відмовився – написав і Bloomberg.

Джерела The Washington Post розповіли, що розбіжності між Зеленським і Залужним виникли через різні погляди щодо того, скільки військовослужбовців Україні потрібно мобілізувати цього року. Що ще пишуть міжнародні медіа? Кого називають можливим наступником головнокомандувача, у разі якщо відставка Залужного справдиться? В чому причина цих розмов? Та як реагують на фронті на інформацію про можливу заміну головнокомандувача?

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