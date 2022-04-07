Росія готується до нової атаки, мобільні крематорії в Маріуполі, США нададуть зброю | Свобода Live

Американський ленд-лізінг для України

Сенат США одноголосно схвалив законопроект, який дозволить президенту Джо Байдену використати програму ленд-лізу для прискорення постачання озброєння та іншої допомоги Україні. Документ розширює повноваження президента США щодо укладання угод на постачання озброєння та інших важливих товарів в обхід бюрократичних процедур. Подібна програма ленд-лізу була створена під час Другої світової війни.

Резолюція Європарламенту про ембарго на російські енергоносії

Депутати Європарламенту затвердили резолюцію, у якій вимагають повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу. Парламент висловив обурення через повідомлення про звірства російських збройних сил в Бучі та інших українських містах і вимагає притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів.

Росія готує наступ на Схід і Південь України

За даними НАТО Росія найближчими днями має розпочати масштабний наступ на Схід та Південь України. Тим часом голови Харківської, Донецької та Луганської областей просять цивільне населення за можливості евакуюватися в більш безпечні регіони країни.

Російські окупанти спалюють тіла убитих цивільних громадян України

Міська рада Маріуполя повідомила напередодні, що після міжнародного розголосу подій у Бучі, Росія запустила у місті мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян. За їхніми даними, до спалення тіл маріупольців у мобільних крематоріях Росія залучила спеціальні бригади зачистки, сформовані з місцевих мешканців та представників угруповання «ДНР».

Що вирішать міністри закордонних справ країн НАТО?

У Брюсселі триває зустріч міністрів закордонних справ країн членів НАТО. Сьогодні в столиці Бельгії буде присутній і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який має донести позицію України, щодо надання зброї для захисту від Росії. Тим часом позиція деяких країн альянсу, щодо надання Україні озброєння різниться.

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