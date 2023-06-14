Деталі наступу ЗСУ: бої на Запоріжжі, і що ж сталося із соратником Кадирова

Обстріли міст

Російська армія продовжує обстріли українських міст: ракетний удар по Одесі, Костянтинівці та Краматорську: репортажі наших кореспондентів з місць подій.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Бої на Запоріжжі

Росія перекинула 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську. Це сталося з початком контрнаступальних операцій Сил оборони на Запорізькому напрямку, виявив проєкт Радіо Свободи «Схеми».

Протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень – повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках – тривають бої, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу військ РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 районів зосередження живої сили, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 російські станції радіоелектронної боротьби. Російська сторона про втрати не повідомляла.

Атака на топ-кадирівця

Рамзан Кадиров заявив, що вже знайшов свого соратника, депутата російської Держдуми Адама Делімханова. Перед тим він просив українську розвідку допомогти розшукати його. Канал російського міноборони повідомляв, що він поранений. А український військовослужбовець писав, що це могло трапитися на Запорізькому напрямку.

Що трапилося насправді?

Корупція на закупівлях для укриттів

У Києві для укриттів замовили барабани майже на мільйон гривень - нібито розважати дітей, це виявив депутат Київради. Докладно у Свобода Live