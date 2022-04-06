Зеленський доручив уряду формально припинити товарообіг із Росією

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів формально оформити припинення товарообігу з Росією, повідомляє Офіс президента 6 квітня.

«Президент дав уряду доручення формалізувати припинення товарообігу України з Росією. Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни», – йдеться в повідомленні.

Нарада також стосувалася стану виконання державного бюджету. За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у першому кварталі 2022 року бюджет був виконаний на 110%. Проте в другому кварталі, на тлі повномасштабного вторгнення Росії, прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету.

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«Учасники наради обговорили можливі джерела наповнення державної скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ», – йдеться в повідомленні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 5 квітня оголосила про п’ятий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії та її поплічників. Він передбачає, зокрема, заборону доступу російським судам до портів Євросоюзу, заборону роботи російських і білоруських автотранспортних операторів, а також обмежує імпорт вугілля з Росії.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков назвав цей крок «майже повною торговельною ізоляцією Росії».