Компанія «1+1 media» заявила, що оскаржить перемогу Кличка в суді щодо матеріалу програми «Гроші»

Телерадіокомпанія «Студія 1+1» збирається оскаржити рішення суду за позовом міського голови Києва Віталія Кличка, відповідно до якого сюжет програми «Гроші» стосовно мера столиці потрібно спростувати та видалити. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомили в пресслужбі компанії.

«Наразі група 1+1 media не може прокоментувати цю ситуацію, оскільки повного тексту обох рішень суду компанія ще не отримала, законної сили вони не набрали, і тому твердження про виграші позовів до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1» є передчасними», – йдеться в позиції компанії.

В «1+1 media» зазначили, що компанія оскаржуватиме обидва рішення у суді апеляційної інстанції у встановлений законом строк, адже вважає, що судом були неправильно застосовані норми права.

2 березня Віталій Кличко заявив, що виграв судовий позов до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1» через матеріал, що вийшов в ефірі програми «Гроші».

«Друзі! Виграв судовий позов до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1».Позов про захист честі, гідності і ділової репутації ми з Дмитром Білоцерковцем подали ще в серпні 2019 року після виходу в ефір «Студії 1+1» програми «Гроші» Олександра Дубинського, де була оприлюднена неправдива інформація», – написав Кличко.

За його словами, суд зобов’язав компанію спростувати «неправдиву інформацію» в ефірі програми «Гроші» і видалити програму, в якій була оприлюднена ця інформація, зі всіх інформресурсів телекомпанії та соцмереж.

Відповідно до рішення суду, позов задоволено частково. Суд назвав інформацію у сюжеті щодо МАФів від 24 червня 2019 року «недостовірною та такою, що порушує честь, гідність, ділову репутацію» Віталія Кличка.

Суд також постановив стягнути з «1+1» на користь співпозивача Білоцерковця 50 тисяч гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, йдеться в документі.

У постанові суду мовиться, що йдеться про сюжет, у якому розповідається про незаконні вимагання грошей від власників МАФів.

У жовтні 2019-го Подільський районний суд Києва залишив без розгляду позов Віталія та Володимира Кличків до «1+1». Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу «1+1», канал задоволений таким рішенням і заперечує вплив власників на свою редакційну політику.

Про позов братів Кличків до «1+1» Віталій Кличко повідомив у твіттері у липні 2019-го року, зазначивши, що канал «поливає їх брудом».

16 вересня 2019-го ексгендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації та підпорядкованих структур. Ткаченко назвав причиною для проведення аудиту «масові фінансові порушення та бюджетні зловживання».

У відповідь міський голова Києва Віталій Кличко сам звернувся до Державної аудиторської служби щодо проведення фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015-2019 років.