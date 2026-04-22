Щонайменше 144 дезертирів у РФ звинуватили у вбивстві за час повномасштабної війни проти України

У Росії за чотири роки повномасштабної війни проти України у 86 разів зросла кількість дезертирів та військових, що самовільно залишили частину, щодо яких є звинувачення у вбивстві, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии» 22 квітня.

Журналісти підрахували, що з 2022 року по 21 квітня 2026 року в російських військових судах розглядалися справи щодо 144 людей, які звинувачувалися або були засуджені за дезертирство або залишення частини, а також вчинили вбивство.

Проєкт Север.Реалии проаналізував картки судових справ на сайтах військових судів Росії з 2022 по 21 квітня 2026 року. Журналісти відібрали справи за статтями про дезертирство (стаття 338 КК РФ) та самовільне залишення частини (стаття 337), в яких також були присутні статті про вбивство (стаття 105) та умисне застосування тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило смерть (частина 4 статті 111).

З кожним роком кількість дезертирів та самовільників, звинувачених у вбивствах, зростала. У 2022 році було засуджено лише одну людину, у 2023 – шість. У 2024 році їхня кількість зросла одразу в 4,3 рази – до 26 засуджених. Пік припав на 2025 рік, коли суди розглянули справи щодо 86 осіб. Таким чином, кількість засуджених збільшилась у 86 разів.





Север.Реалии виявили як мінімум ще 25 справ щодо військовослужбовців, які втекли з армії та звинувачуються у вбивстві, що розглядаються в 2026 році.

Найчастіше за статтею про вбивство звинувачували самовільників: поєднання статей 337 та 105 зустрічається щодо 54 підозрюваних. На другому місці – військовослужбовці, які пішли в «самоволку» і яких судили за статтею про заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило смерть – 40 осіб.

На третьому місці – дезертири, засуджені за вбивство, їх 29. Дезертирів, яких звинувачували в навмисному заподіянні тяжкої шкоди здоров’ю (стаття 111 Кримінального кодексу РФ), майже втричі менше – 11 осіб.

Тих, кого засудили відразу за трьома статтями, одиниці: поєднання статей 337, 338 та 105 виявились у картці справи лише однієї людини, а статті 337, 338 та 111 – у трьох осіб.

Із загальної кількості справ вирок (всі вони обвинувальні) винесли у 105 справах. Лише у семи випадках опубліковано судові акти: обвинуваченим призначили від 8 до 13 років позбавлення волі.

Читайте також: Росія: в Оренбурзькій області затримали дезертира, який раніше вбив поліцейського

В інших випадках справа або ще слухається в суді, або була припинена через смерть підсудного, або «відсутня реальна можливість участі обвинуваченого у процесі», або ж розгляд призупинений.

Ймовірно, частина обвинувачених у цих справах знову підписала контракт та вирушила на війну.

Протягом доби 16 квітня стало відомо про одразу два випадки вбивств, скоєних дезертирами з російської армії. В Оренбурській області рядовий Сергій Басалаєв, який перебував у федеральному розшуку, відкрив вогонь по поліції, вбивши одного та поранивши ще трьох.

Також, за версією слідства, чоловік, затриманий у Петрозаводську після самовільного залишення військової частини, вдарив конвоїра ножем і спробував втекти. Згодом його затримали. Конвоїр, який проходив службу за контрактом, помер від ран.

У вересні 2025 року OSINT-проєкт Frontelligence Insight повідомляв, що рівень дезертирства в російській армії подвоївся порівняно з показниками 2024-го.