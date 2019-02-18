Четверо військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Четверо військових були поранені внаслідок обстрілів на Донбасі протягом дня, 18 лютого, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Такі дані штаб ООС повідомляє станом на 18:00 18 лютого.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

Обстрілів минулої доби зазнали позиції українських сил у районі таких населених пунктів: Лебединське, Водяне, Опитне, Катеринівка, Новотошківське, Кримське.

Підтримувані Росією бойовики, які зазвичай звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, на цей час даних про обстріли не наводять

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.