Адвокат: засудженого у «справі кримських мусульман» Аділова перевели на суворі умови ув’язнення

Релігійного діяча з Криму та багатодітного батька Біляла Аділова, засудженого на 14 років позбавлення волі, перевели із загальних умов утримання на суворі. У зв’язку з цим йому скоротили кількість посилок, дзвінків та побачень – про це повідомила організація «Кримська солідарність» із посиланням на адвокатку Марію Терехову.

Наразі політв’язень перебуває у в’язниці міста Мінусинськ Красноярського краю. За словами адвокатки, адміністрація пояснює рішення тим, що в 2019 році в СІЗО Аділов мав дисциплінарне стягнення – тоді йому призначили карцер на 12 діб. Адвокатка вважає, що ці дії керівництва в’язниці є незаконними, і планує оскаржувати це рішення адміністрації.

Читайте також: Сім’ї фігуранта «справи кримських мусульман» Аділова не кажуть, куди його етапували – правозахисники

Через суворі умови утримання Білялу Аділову скоротили тривалі побачення до одного разу на рік та короткострокові – до двох разів на рік, а також скоротили кількість посилок. Дзвінки додому йому тепер дозволені один раз на пів року. Але навіть цією можливістю він не може скористатися через велику чергу.

Політв’язень розповів адвокату, що його скарги та заяви розглядають дуже довго, або ж вони «губляться». Однак після попереднього візиту адвоката його заяви на ліки розглянули швидко – йому видали мазь для суглобів та ліки від печії, які він просив у тюремних медиків.

«Він зазначив, що у цій в’язниці чисто. У камерах є вікна та регулярно провітрюється. Проте в установі є суворий розпорядок дня. У вільний час він читає книги та пише вірші», – повідомила адвокат.

Читайте також: Чубаров: після ударів по російській армії в Криму починаються обшуки й арешти кримських татар

Білял Аділов – батько шістьох дітей, релігійний діяч. До арешту, протягом кількох років, брав активну участь у громадському житті кримськотатарського народу, відвідував суди, обшуки, допомагав сім’ям політв’язнів.

У травні 2022 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримських татар за нібито причетність до організації «Хізб ут-Тахрір». Білял Аділов, Тофік Абдулгазієв, Владлен Абдулкадиров, Ізет Абдуллаєв та Меджит Абдурахманов сумарно отримали 62 роки позбавлення волі.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих 27 березня в Криму.