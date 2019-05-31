Адвокат кримськотатарської активістки Зудієвої повідомив про «грубі порушення» при її затриманні

Захист кримськотатарської активістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої заявив про «грубі порушення» з боку правоохоронних органів під час її затримання та укладання протоколу про адміністративне порушення. Про це адвокат Еміль Курбедінов сказав в ході судового засідання в підконтрольному Кремлю Київському районному суді анексованого Сімферополя, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Курбедінов підкреслив, що 30 травня його не допускали до Зудієвої у будівлю російського Центру з протидії екстремізму для надання юридичної допомоги. В результаті захисник заявив у прокуратуру про злочин, зокрема про перевищення посадових повноважень співробітниками Центру «Е».

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Також він акцентував увагу на суперечностях у експертному висновку кримського історика-політолога Андрія Нікіфорова, який не володіє арабською мовою, відтак не може, за словами Курбедінова, знати про зміст написів на символіці, яку охарактеризував як екстремістську.​

Також у дослідницькій частині висновку експерта фігурує ім’я іншої затриманої Муміє Салієвої, тоді як правопорушення приписують Лутфіє Зудієвій.

Адвокат Маммет Мамбетов зазначив, що у справі не фігурують остраждалі від інкримінованого правопорушення. За словами юриста, якщо правопорушення не завдає шкоди суспільству, то провадження має бути закрите.

Представники Центра «Е» не коментували заяви адвокатів Зудієвої.

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Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайського «справи «Хізб ут-Тахрір», координаторку ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши адміністративні справи.

Кримські і російські силові відомства ситуацію наразі не коментували.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін напередодні звернувся до світової спільноти із засудженням дій російських силовиків, які затримали двох кримськотатарських активісток. Прокуратура АРК розслідує це затримання як незаконне позбавлення волі.