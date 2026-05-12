Україна просить Європу стати посередником в угоді з РФ про взаємне припинення ударів по аеропортах – Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах.

«Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого припинення вогню по аеропортах», – сказав Сибіга виданню Politico 11 травня.



Міністр вважає, що Росія може мати стимул до участі в такій угоді, оскільки основні російські хаби, включаючи московський міжнародний аеропорт Шереметьєво та аеропорт Пулково Санкт-Петербурга, стають дедалі вразливішими до українських далекобійних атак.



«Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або, можливо, спеціальну групу, могли б обговорити [припинення вогню в аеропортах]», – сказав він, додавши, що президент України Володимир Зеленський вже обговорив цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Київ не просить Європу замінити Вашингтон. Натомість, за словами Сибіги, будь-які європейські зусилля повинні посилювати дипломатію під керівництвом США та уникати створення конкуруючих напрямків – «це має бути додатковий напрямок».

Пропозиція Сибіги з’явилася на тлі того, як кілька європейських лідерів стверджують, що континенту потрібна більш пряма роль у дипломатії щодо України.

12 травня Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, але натомість Росія цієї ночі запустила понад 200 безпілотників проти України.

Російська сторона цю заяву українського міністра не коментувала.

Президент США Дональд Трамп увечері 8 травня заявив, що вдалося досягнути згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною – 9, 10 і 11 травня. За його словами, воно мало передбачати як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.

Обмін військовополоненими так і не відбувся.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні не працюють цивільні аеропорти. У Росії вони тимчасово припиняють роботу на тлі українських атак.

Об'єктами взаємних атак стають військові аеродроми.