В Україну прибув літак із людьми, евакуйованими з Афганістану

До Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану 96 людьми, які є громадянами України та інших країн. Подію зі аеропорту Бориспіль транслював телеканал «UA: Перший».

«На цьому борту прилетіли люди, повернення яких запитували Ватикан, Канада. Наразі прилетіло 96 осіб, серед них є громадяни України, є особи з посвідченням на постійне проживання в Україні, члени їхніх родин», – розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Серед евакуйованих є студенти, які найближчим часом навчатимуться в римському університеті La Sapienza, а також члени їхніх родин, повідомив співробітник секретаріату уряду Андрій Юраш.

У Міноборони уточнили, що на літаку повернулися 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб із правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи – за запитом Канади.

Україна евакуювала ще близько 100 людей з Афганістану, заявило вдень 23 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За повідомленням, цьому передували переговори за участю Міністерства закордонних справ, ГУР Міноборони, Офісу президента, представників Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.