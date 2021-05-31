Британія прискорить вивезення з Афганістану місцевих, що працювали з її контингентом

Велика Британія оголосила про намір активізувати переміщення до Сполученого королівства афганців, які працювали з британськими військовими та їхніми сім’ями, перед остаточним виведенням контингенту НАТО з Афганістану.

За цією схемою до Британії вже переїхали понад 1400 афганців, в основному перекладачі та їхні родичі. Очікується переїзд ще 3000 осіб.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель 31 травня заявила, що уряд має «моральне зобов’язання» перемістити персонал, таким чином «визнавши ризики, з якими вони стикаються у боротьбі з тероризмом, та винагородивши їх зусилля».

Ініціативу також підтримав міністр оборони країни Бен Воллес, який назвав це «єдино правильним» кроком, оскільки колишні співробітники могли зазнати репресій з боку талібів чи інших бойовиків.

На початку травня США і НАТО почали виводити свої сили з Афганістану, відповідно до мирної угоди з «Талібаном».

Критики цього рішення стверджують, що бойовики спробують повернутися до влади в Афганістані.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що «Талібан» здійснює від 80 до 120 нападів щодня з моменту початку виведення військ.

28 травня американський генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, заявив, що Вашингтон розробляє плани з евакуації перекладачів та інших осіб, які працювали на сили США і коаліції в Афганістані протягом останніх двох десятиліть.

Міллі сказав, що Сполучені Штати визнають, що існує значна кількість афганців, які підтримали коаліцію і Сполучені Штати, і що вони можуть піддатися ризику помсти з боку талібів.

Чимало з приблизно 18 000 афганських перекладачів, спецназівців та інших осіб, які працювали зі збройними силами США, подали заявки на отримання візи для імміграції до Сполучених Штатів.