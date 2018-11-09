У Росії почалися перемови між владою Афганістану і «Талібаном»

Росія організовує конференцію щодо ситуації в Афганістані, де зустрінуться представники афганської влади і екстремістської організації «Талібан». На перемовах буде присутній дипломат посольства Сполучених Штатів.

Зустріч почалася 9 листопада. Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який відкрив захід, заявив, що сподівається на початок мирного процесу.

«Росія, як організатор цієї зустрічі, вбачає свою роль у спільній праці з афганськими регіональними лідерами і друзями, які зібралися за цим столом сьогодні, у тому, щоб усіма можливими способами сприяти початку конструктивного внутрішньоафганського діалогу», – сказав він.

Це вже друга спроба Москви виступити посередницею між Кабулом і талібами. Перша мала місце у вересні 2018 року і провалилася, коли представники влади Афганістану відмовилися на неї приїхати.

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Цього разу Афганістан знов не надіслав своїх урядовців, але на зустрічі присутні члени призначеної урядом Ради миру. Члени цієї ради могли неформально контактувати з талібами і впродовж минулих форумів такого формату.

8 листопада з метою поступу в мирних переговорах із «Талібаном» посланець США з мирних переговорів Залмай Халілзад розпочав тривале турне, під час якого відвідає Афганістан, Пакистан, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Збройні сили й інші силові структури Афганістану після виходу з країни бойових частин країн НАТО і їхніх союзників 2014 року мусять самі воювати з рухом «Талібан» і ще з низкою противладних угруповань, але в цьому вони мають повітряну підтримку США, також у країні перебувають американські військові вже не в безпосередньо бойових функціях.

Таліби ігнорують пропозиції уряду Афганістану піти на прямі мирні переговори.

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