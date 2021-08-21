ЄС: переговори з талібами ведуться, але це не означає їхнього визнання

У Європейському союзі підтвердили, що його представники ведуть переговори з афганським фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан», який захопив контроль майже над усією країною.

Але, наголосила віцепрезидентка Європейської комісії Урзула фон дер Лаєн, ці переговори ніяким чином не означають визнання «Талібану» за нову владу Афганістану.

За її словами, головна мета переговорів – полегшити евакуацію з Афганістану й забезпечити інші способи «легального й безпечного» відходу з країни людей, які опинилися в небезпеці після захоплення талібами контролю.

Чільниця Єврокомісії також запропонувала перспективу збільшення гуманітарної допомоги Афганістанові від Євросоюзу. За її словами, таку пропозицію зроблять у найближчому майбутньому.

При цьому фон дер Лаєн звернула увагу: таліби не отримають ніяких коштів, якщо не будуть дотримуватися прав людини. Йдеться про допомогу на розвиток на суму приблизно в 1 мільярд 170 мільйонів доларів США, що її ЄС зарезервував для допомоги Афганістанові протягом наступних семи років.

Таліби, відновивши свій контроль майже над усім Афганістаном у час виходу з країни військ США й їхніх союзників, намагаються створити назовні враження, що вони тепер поводяться більш помірковано, ніж у часи їхнього режиму 1996–2001 років чи в місцевостях, які вони контролювали й після скинення їхньої влади 2001 року.

За їхніми словами, їхня майбутня влада буде «позитивно відрізнятися» від того режиму, ґрунтованого на суворих фундаменталістських тлумаченнях ісламського права шаріату. Зокрема, вони пообіцяли амністію тим афганцям, які працювали на попередній уряд, підтримуваний США.

Але з Афганістану надходять численні повідомлення про порушення талібами прав людини, аж до свавільних убивств, головно в провінції. Зокрема, повідомляють, що бойовики вистежують журналістів чи колишніх афганських військових і урядовців.

Правозахисна організація Amnesty International, зі свого боку, повідомила, що минулого місяця таліби влаштували «різанину» з жорстокими тортурами щодо представників хазарейської національної меншини, яка, на відміну від переважно сунітського Афганістану і суворо сунітського «Талібану», дотримується шиїтської версії ісламу. Правозахисники назвали це «жахливим показником», що є свідченням способу правування талібів.