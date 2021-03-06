В Афганістані вбили чільного прокурора головної спецслужби країни

В Афганістані вбили головного прокурора провідної спецслужби країни – Національного директорату безпеки.

Саєд Махмуд Ага загинув унаслідок нападу смертника на авті з вибухівкою, який підірвав себе біля його автоколони на шляху до міста Лашкарґах на півдні країни, повідомив голова ради провінції Гельманд Аттаулла Афган.

Унаслідок вибуху також загинув один із охоронців прокурора і ще вісім людей були поранені, серед них двоє випадкових перехожих.

На цей час ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

Останніми місяцями в усьому Афганістані почастішали вбивства журналістів, громадянських активістів і посадовців – у час, коли уряд країни веде мирні переговори з екстремістським рухом «Талібан» у Катарі.

За більшість таких убивств теж ніхто не брав на себе відповідальності. Таліби в багатьох випадках заявляли, що не причетні до цих убивств. Але влада Афганістану, які і її союзник США, часто складають вину саме на бойовиків цього руху.

Правозахисники кажуть, що ці вбивства мають на меті змусити замовкнути незалежні голоси й громадянське суспільство і стати наступом на права жіноцтва і свободу висловлювання, які почали повільно утверджуватися в Афганістані після 2001 року, коли зовнішнє вторгнення під проводом США скинуло владу талібів.