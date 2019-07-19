У Рівному вночі горіло «агітаційне» авто, потерпілих немає – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що минулої ночі у Рівному виникло загорання легкового автомобіля, обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО «Свобода» по 152-му виборчому округу.

«О 3:10 годині підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

19 липня – останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.