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19 Липень 2019, Київ 10:59
Новини | Політика

У Рівному вночі горіло «агітаційне» авто, потерпілих немає – ДСНС

За повідомленнями, пошкоджений автомобіль був обкреєний написами на користь кандидата-свободівця

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що минулої ночі у Рівному виникло загорання легкового автомобіля, обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО «Свобода» по 152-му виборчому округу.

«О 3:10 годині підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

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19 липня – останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

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