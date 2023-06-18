Офіс генпрокурора: внаслідок російської агресії загинуло 489 дітей

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже загинуло 489 дітей, ще 1026 зазнали поранень, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як зазначається, цифри не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на jкупованих та звільнених територіях.

В ОГП кажуть, що нйбільше постраждало дітей у Донецькій області – 465, Харківській – 284, Київській – 129, Херсонській – 113, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 81, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

«Так, 17 червня по дорозі від м. Олешки до с. Саги Херсонської області ворог обстріляв цивільний автомобіль, в якому перебували батько та 15-річний син. Вони загинули. Також 17 червня внаслідок обстрілу загарбниками смт Козацьке Херсонської області поранено 17-річного хлопця», – уточнили в ОГП.

Крім того, 17 червня через обстріл військами РФ міста Костянтинівка Донецької області зазнала поранень 9-річна дівчинка.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 5 червня підтвердило загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.