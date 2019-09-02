Аеропорт «Київ» закрили на ремонт

З 2 вересня аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського зачиняється для ремонтру злітно-посадкової служби на 10 днів. Про це повідомила пресслужба аеропорту.

«В цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, обслуговуватимуться в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Рейси розподілять між терміналами D і F аеропорту «Бориспіль», – мовиться у повідомленні.

У терміналі D обслуговуватимуть рейси Alitalia, Pegasus Airlines, «Мотор Січ», Belavia – Belarusian Airlines та LOT. У терміналі F – авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.