«Недоторканних немає». Російський голова анексованого Криму підтвердив порушення кримінальної справи проти мера Євпаторії

ФСБ Росії порушила справу проти російського голови адміністрації Євпаторії Андрія Філонова за перевищення посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків, повідомив російський голова Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці у Facebook.

«Позиція уряду Криму проста – недоторканних немає. Федеральна служба безпеки проводить оперативно-слідчі заходи, спрямовані на запобігання розкрадання бюджетних коштів, у результаті яких перевіряються всі без винятку посадові особи. Всі чудово знають порядок контролю за бюджетними коштами, і якщо у правоохоронців з’явилися запитання до Філонова Андрія Володимировичя, отже, він зобов’язаний прояснити ситуацію і відповісти на всі запитання, які ставлять ФСБ і слідчі органи», – зазначив Аксьонов.

Аксьонов висловив упевненість в тому, що правоохоронці зроблять об’єктивні висновки після допиту Філонова та ухвалять відповідні рішення.

Раніше російські і кримські ЗМІ з посиланням на прес-службу управління ФСБ Росії в анексованому Криму і Севастополі повідомили, що стосовно голови російської адміністрації Євпаторії Андрія Філонова порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК Росії (перевищення посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків), і що 3 квітня за місцем проживання мера, в місцевій адміністрації та за іншими адресами проводять слідчі дії.

Напередодні Андрій Філонов повідомив про рішення міського суду, в якому йдеться про його звільнення.

У жовтні 2018 року прокурора Євпаторії Олександр Мошегов вніс до міської ради подання про звільнення голови адміністрації міста Андрія Філонова за корупційні діяння. Сам Філонов розповів, що причиною прокурорського реагування стало підписане ним розпорядження про призначення батька його цивільної дружини керівником одного з муніципальних підприємств Євпаторії.