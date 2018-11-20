«Укравтодор»: через акції протесту частково заблокований рух у 7 областях

У семи областях України через акції протесту водіїв на «єврономерах» частково заблокований автомобільний рух, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

«Укравтодор» на своєму сайті оприлюднив перелік місць, де станом на 22:00 частково перекриті дороги:

Волинська область: автодорога М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 140+300 (село Княгининок Луцького району);

Закарпатська область: автодорога М-06 Київ – Чоп, км 717+400 (село Нижні Ворота);

Львівська область: автодорога М-06 Київ – Чоп, 500+900 (село Старий Милятин Буського району) і км 585+900 (село Розвадів Миколаївського р.-ну);

Одеська область: автодорога М-05 Київ – Одеса, км 450+500;

Тернопільська область: автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 154;

Харківська область: автодорога М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 471 (селище Пісочин) і км 515;

Хмельницька область: автодороги Н-03Житомир – Чернівці, км 285+432 (село Смотрич, Кам’янець-Подільського району) і Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, км 249+320 (Шепетівка).

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Водночас, за даними «Укравтодору», активісти ГО «Авто Євро Сила» завершили акції протесту, що супроводжувались перекриттям доріг у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській і Черкаській областях.

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали безстрокову акцію непокори. Вони вимагають зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше за третину від його вартості. Акції відбуваються по всій країні, часто їхніми складовими є перекриття доріг.

Нещодавно парламент ухвалив закон, який значно зменшує витрати на акцизний податок – втім, не для старих автівок, що не влаштовує протестувальників.

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