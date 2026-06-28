На сайті зони «Алабуга», де випускають російські дрони, з’явилося повідомлення про злам

На сайті особливої економічної зони «Алабуга», розташованої в російському регіоні Татарстан, 27 червня з’явилося повідомлення про злам. Про це свідчить одна з архівних копій сайту, на яку звернуло увагу видання The Insider.

У повідомленні йшлося, що підпільна організація «Чорна іскра» «проникла на виробництво БпЛА». «Кілька місяців ми працювали всередині системи. За цей час вивантажили базу даних усіх співробітників, їхніх родичів, місця проживання, ланцюжки поставок та інше», – йшлося в повідомленні.

Аналогічне повідомлення опубліковано і в телеграм-каналі «Чорна іскра». «Під час складання в останні партії БпЛА ми завантажили сюрпризи від «Чорної іскри». При спробі запуску цих дронів вони вибухатимуть», – стверджується в повідомленні.

Злам сайту «Алабуги» в публікації названо «відповіддю на залучення 15-річних дітей до складання вбивчих дронів».

Незалежно підтвердити ці заяви неможливо.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані було організовано виробництво іранських ударних дронів «Шахед», прийнятих у Росії на озброєння під назвою «Герань-2». Студентів коледжу «Алабуга Політех» залучають до складання цих безпілотників.