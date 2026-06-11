YouTube видалив понад 60 роликів із рекламою «Алабуга Політех», де збирають безпілотники

Відеосервіс YouTube став видаляти ролики з рекламою коледжу «Алабуга Політех», де збирають дрони. Про це пише блогер Олексій Губанов, зазначивши, що видалене щонайменше 61 відео.

«Зважаючи на все, відео було видалено за юридичною скаргою, а це може означати, що YouTube видалив відео після юридичного розгляду від якогось державного органу або іншої уповноваженої структури», – повідомив він.

Крім того, Губанов припускає, що платформа видалила сам канал «Алабуги», оскільки зараз його немає, але у 2025 році він ще був активним.

У травні соцмережа TikTok також заблокувала акаунти блогерів, які рекламують «Алабуга Політех», серед них акаунти з мільйонною аудиторією. До цього хвиля блокувань пройшла у Twitch.

«Алабуга Політех» – це коледж в однойменній особливій економічній зоні в Татарстані. Після початку великої війни там організували виробництво іранських безпілотників «Шахед». До складання дронів залучають навіть неповнолітніх, які пішли до коледжу після дев’ятого класу. За роботу голова коледжу пообіцяла заробітну плату до 500 тисяч рублів. Коледж перебуває під санкціями ЄС.