ОСБЄ назвало «тривожним» звільнення Аласанії з посади голови «Суспільного»

Звільнення Зураба Аласанії з посади голови Національної суспільної телерадіокомпанії України є «тривожним», повідомив представник ОБСЄ в справах свободи засобів масової інформації Арлем Дезір.

«Це швидке рішення є тривожним і може негативно вплинути на незалежність і життєздатність суспільного медіа в Україні, зокрема перед двома важливими виборами цьогоріч», – сказав Дезір.

В ОБСЄ нагадали, що створення суспільного мовника є складним процесом, зокрема через суттєве недофінансування з боку держави впродовж останніх двох років.

«Я повторюю: будь-які сподівання, що суспільне медіа зможе надавати надійне, високоякісне та інформативне програмування, є можливе лише за умови незалежності та фінансової стабільності», – наголосив Дезір.

Він висловив сподівання, що в майбутньому наглядова рада НСТУ забезпечить незалежність суспільного мовника.

Наглядова рада «Суспільного» 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

7 лютого «Суспільне» оприлюднило протокол засідання Наглядової ради 31 січня, на якому ухвалили дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.

Він працював на цій посаді з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, Аласанія мав продовжувати роботу до 14 травня 2021 року.