Звільнення Аласанії: член Наглядової ради вказує на «грубу помилку» й обіцяє судитися

Член наглядової ради Суспільного мовника Євген Глібовицький планує судитися через те, що питання про дострокове розірвання контракту із головою правління Зурабом Аласанією розглядали без нього. Про це йдеться в окремій думці Глібовицького, оприлюдненій разом із протоколом відповідного засідання Наглядової ради. Свою окрему думку висловив і інший член ради Олександр Павліченко.

Глібовицький назвав «грубою помилкою» голосування у закритому режимі «без належної підготовки». На його думку, порушення у прийнятті рішення дають підстави для його подальшого скасування.

«Ця помилка вже є підставою для недовіри щодо чесності та добронаміреності більшості членів наглядової ради як інституції, що може профісійно і добросовісно реалізувати функцію підзвітності суспільного мовлення суспільству», – вважає він.

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Глібовицький залишив засідання до того, як питання про звільнення Аласанії поставили на голосування – у першочерговому порядку денному його не було.

«Вважаю зміну порядку денного в процесі засідання з внесенням питання такої ваги в процесі засідання та за впевненості сторін у моїй відсутності порушенням своїх законних прав, які я теж збираюсь відстоювати у судовому порядку. Вважаю, що моя присутність могла суттєво вплинути на хід обговорення, дотримання процедурної чистоти і, як наслідок, ставить під сумнів чистоту та сталість результату нібито зафіксованого в результаті голосування», – стверджує він.

Окрім порушень при звільненні Аласанії, Глібовицький заявляє про «непрофесійний підхід», який виявили деякі його колеги в ході засідання 31 січня, та зловживання. Як приклад він наводить вказівки до роботи Благодійного фонду підтримки створення та розвитку суспільного телебачення та радіомовлення.

За словами члена ради, фонд не входить до структури НСТУ, отже, Наглядова рада не має повноважень ухвалювати обов’язкові до виконання рішення щодо його роботи.

На думку Глібовицького, Наглядова рада повинна скасувати рішення про розіврвання контракту з Аласанією.

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Схожу думку має й Олександр Павліченко. Він був присутній під час голосування і висловлює незгоду з тим, як Наглядова рада ухвалила звільнити голову правління. Павліченко також протестує проти голосування в закритому режимі.

Він, крім того, вказує на можливі порушення в ході засідання. Член ради Олексій Панич поставив питання про особисту відповідальність голови правління через можливі порушення в роботі Благодійного фонду. Павліченко стверджує, що інформація про роботу фонду надавалася тільки для формування рекомендацій щодо роботи цієї структури, тож використовувати її для закидів Аласанії незаконно.

Питання про дострокове розірвання контракту з головою правління повинне ухвалюватися більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради (16 людей). На думку Павліченка, те, що відсутні члени ради не були поінформовані про розгляд питання, мало серйозний вплив на результат голосування.

Виходячи з наведених аргументів, Павліченко також закликає скасувати рішення про звільнення Аласанії.

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Євген Глібовицький входить до Наглядової ради як представник творчої сфери, Олександр Павліченко – як представник правозахисників.

Думки обох колег підтримала заступниця голови Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

7 лютого «Суспільне» оприлюднило протокол засідання Наглядової ради 31 січня, на якому ухвалили дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.

Наглядова рада «Суспільного» 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.