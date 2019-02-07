«Суспільне» оприлюднило протокол засідання Наглядової ради, на якому звільнили Аласанію

На сайті Суспільного мовника увечері 6 лютого з’явився протокол засідання 31 січня, на якому члени Наглядової ради ухвалили рішення достроково розірвати контракт із головою правління компанії Зурабом Аласанією.

Згідно з документом, голосування за звільнення Аласанії ініціював член Наглядової ради від депутатської фракції «Радикальної партії Олега Ляшка» В’ячеслав Козак. Він звинуватив голову правління в тому, що той нібито делегував виконавчі функції директорату, провадив «суперечливу фінансову політику» та не впорядкував фінансову звітність Суспільного мовника.

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Обґрунтування рішення містить також закиди щодо «деполітизації новин» та невисвітлення подій на кшталт Хресної ходи за єдину помісну церкву в Києві 28 липня 2018 року, де брав участь президент Петро Порошенко, або ж виступу Порошенка на сесії Генеральної асамблеї ООН у вересня 2018 року. Цей фрагмент рішення раніше оприлюднив сам Аласанія.​

Втім, як зазначено в протоколі, член ради від фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Таран зауважив, що висвітлення діяльності окремих політиків не може бути підставою для оцінки ефективності роботи Суспільного мовника. Козак із цим погодився.

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«Зураб Аласанія повідомив, що не згоден із зауваженнями до його роботи, і запитав, чи справді члени Наглядової ради вважають, що він мало зробив із моменту обрання його головою правління. На його думку, за такий короткий термін в умовах постійного недофінансування мало хто зробив би більше», – йдеться в документі.

Текст протоколу містить також зауваження членів Наглядової ради до роботи Благодійного фонду та того, як витрачалися донорські кошти. На це Аласанія зазначив, що донори НСТУ уважно стежать за використання коштів, і за роки існування фонду скарг від них не було.

Частина обговорення діяльності фонду не увійшла до протоколу, тому що містила конфіденційну інформацію.

Наглядова рада не розглянула звіт про діяльність НСТУ за 2018 рік, хоча він був у порядку денному. Натомість перейшла до голосування про дострокове розірвання контракту з Зурабом Аласанією – цього питання в порядку денному не було.

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Голосування відбулося в закритому режимі. За звільнення Аласанії виступили дев’ятеро членів правління, проти – троє.

На момент голосування на засіданні були присутніми 12 членів правління: голова Тетяна Лебедєва, заступниця голови Світлана Остапа, секретар Вадим Міський, Тарас Аврахов, Олексій Панич, Ігор Хохич, В’ячеслав Козак, Олександр Павліченко, Наталія Скрипка, Віктор Таран, Сергій Таран і Володимир Яворівський.

Наглядова рада «Суспільного» 31 січня більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Після цього він заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час цього голосування.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з квітня 2017-го. Згідно з контрактом, він мав працювати на цій посаді до 14 травня 2021 року.