В Алмати вісім людей поранені під час нічного землетрусу

Влада найбільшого міста Казахстану Алмати повідомила 23 січня, що вісім людей зазнали поранення під час нічного землетрусу, який стався в регіоні, розташованому поблизу кордону Киргизстану і Китаю.

Трьох людей терміново доправили в лікарню після того, як вони вистрибнули з вікон другого і третього поверхів, один із потерпілих перебуває у тяжкому стані. Ще п’ятеро людей зазнали травм, коли в паніці залишали свої квартири.

Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу, який стався вздовж китайсько-киргизького кордону, становила 7, він супроводжувався чотирма іншими землетрусами з магнітудою близько 5.