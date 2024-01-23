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В Алмати вісім людей поранені під час нічного землетрусу

22 січня, коли стався землетрус, люди поспіхом залишали свої квартири і виходили на вулиці, попри холод
22 січня, коли стався землетрус, люди поспіхом залишали свої квартири і виходили на вулиці, попри холод

Влада найбільшого міста Казахстану Алмати повідомила 23 січня, що вісім людей зазнали поранення під час нічного землетрусу, який стався в регіоні, розташованому поблизу кордону Киргизстану і Китаю.

Трьох людей терміново доправили в лікарню після того, як вони вистрибнули з вікон другого і третього поверхів, один із потерпілих перебуває у тяжкому стані. Ще п’ятеро людей зазнали травм, коли в паніці залишали свої квартири.

Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу, який стався вздовж китайсько-киргизького кордону, становила 7, він супроводжувався чотирма іншими землетрусами з магнітудою близько 5.

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, забрав життя, за останніми даними, понад 21 000 людей. Очікується, що кількість загиблих зростатиме, розбір завалів, руйнувань триває. Радіо Свобода публікує фотографії найбільших землетрусів за останні 25 років.

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