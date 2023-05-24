Американський боєць Монсон, який переїхав до Росії, заявив про відмову від громадянства США – ЗМІ

Боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, який кілька років тому переїхав до Росії зі США, заявив про відмову від американського громадянства. Він здав свій паспорт до американського консульства у Стамбулі, передають російські медіа з його слів.

Навесні колишній спортсмен оголосив про намір обратися до башкирського Курултаю.

52-річний Монсон — колишній чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу, претендент на титул чемпіона світу у змішаних єдиноборствах за версією UFC. Американець позиціонував себе як анархо-комуніст, критикував американську політику та капіталізм.

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2014 року він підтримав проросійських бойовиків на сході України та оголосив про бажання отримати російське громадянство. Він зробив це навесні 2018 року, а вже у вересні був обраний депутатом підмосковного Красногорська від Єдиної Росії.

Після цього Монсон обережно критикував російську владу, зокрема президента Володимира Путіна, але продовжував набагато жорсткіше критикувати США – він звинувачує країну в агресивній зовнішній політиці.

У квітні він став членом «Єдиної Росії» та анонсував балотування до регіонального парламенту Башкортостану. До цього він заявляв, що має намір балотуватися до Держдуми.