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Американський боєць Монсон, який переїхав до Росії, заявив про відмову від громадянства США – ЗМІ

Навесні 2018 року Джефф Монсон отримав російське громадянство

Боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, який кілька років тому переїхав до Росії зі США, заявив про відмову від американського громадянства. Він здав свій паспорт до американського консульства у Стамбулі, передають російські медіа з його слів.

Навесні колишній спортсмен оголосив про намір обратися до башкирського Курултаю.

52-річний Монсон — колишній чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу, претендент на титул чемпіона світу у змішаних єдиноборствах за версією UFC. Американець позиціонував себе як анархо-комуніст, критикував американську політику та капіталізм.

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2014 року він підтримав проросійських бойовиків на сході України та оголосив про бажання отримати російське громадянство. Він зробив це навесні 2018 року, а вже у вересні був обраний депутатом підмосковного Красногорська від Єдиної Росії.

Після цього Монсон обережно критикував російську владу, зокрема президента Володимира Путіна, але продовжував набагато жорсткіше критикувати США – він звинувачує країну в агресивній зовнішній політиці.

У квітні він став членом «Єдиної Росії» та анонсував балотування до регіонального парламенту Башкортостану. До цього він заявляв, що має намір балотуватися до Держдуми.

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