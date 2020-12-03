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04 грудня 2020, Київ 00:34
Новини | Події

На місці вбивства Аміни Окуєвої відкрили меморіал

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, учасниця бойових дій на Донбасі Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року від поранення кулею

На місці вбивства військовослужбовиці Аміни Окуєвої в Глевасі Київської області відкрили меморіальний знак, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Мама Аміни Окуєвої Ірина Камінська розповіла, що меморіал зроблений у вигляді скелі, він відлитий з бетону, щоб захистити від вандалів.

«Пам’ятник у вигляді скелі, як на Кавказі. На жаль, зараз звідти неможливо нічого привезти. Пам’ятник стоїть на місці, звідки ці покидьки стріляли в мою доньку. Я не можу сказати стосовно своєї доньки «була», вона є і завжди буде воїном. На пам’ятнику напис з Корану: «Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха», – сказала Камінська.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, учасниця бойових дій на Донбасі Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року від поранення кулею, яка влучила їй у голову під час обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля.

12 січня 2020 року поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Точної кількості затриманих тоді не уточнили, але загалом до групи входило сім осіб.

19 травня Офіс генпрокурора оголосив про підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої та організації замаху на її чоловіка Адама Осмаєва громадянинові Росії, уродженцю Чечні, який «підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль».

Аміна Окуєва: якою її запам'ятаємо (відео)
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Аміна Окуєва: якою її запам'ятаємо (відео)

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