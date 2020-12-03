На місці вбивства Аміни Окуєвої відкрили меморіал

На місці вбивства військовослужбовиці Аміни Окуєвої в Глевасі Київської області відкрили меморіальний знак, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Мама Аміни Окуєвої Ірина Камінська розповіла, що меморіал зроблений у вигляді скелі, він відлитий з бетону, щоб захистити від вандалів.

«Пам’ятник у вигляді скелі, як на Кавказі. На жаль, зараз звідти неможливо нічого привезти. Пам’ятник стоїть на місці, звідки ці покидьки стріляли в мою доньку. Я не можу сказати стосовно своєї доньки «була», вона є і завжди буде воїном. На пам’ятнику напис з Корану: «Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха», – сказала Камінська.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, учасниця бойових дій на Донбасі Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року від поранення кулею, яка влучила їй у голову під час обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля.

12 січня 2020 року поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Точної кількості затриманих тоді не уточнили, але загалом до групи входило сім осіб.

19 травня Офіс генпрокурора оголосив про підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої та організації замаху на її чоловіка Адама Осмаєва громадянинові Росії, уродженцю Чечні, який «підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль».