АМКУ не дозволив французькій компанії купити оператор Lifecell

Антимонопольний комітет України днями дозволив французькій компанії DVL Telecom набути контроль над компанією Datagroup Holding Limited, зареєстрованій на Кіпрі – про це відомство заявило 11 березня.

Крім того, Комітет розглянув заяви щодо набуття контролю компанією DVL Telecom над телекомунікаційною компанією «лайфселл» і компаніями «Глобал Білгі» та «Укртауер», які входять до групи «Лайфселл». За повідомленням, Комітет виявив підстави для заборони купівлі «лайфселл» і «Укртауер», відтак продаж «Глобал Білгі», який входить до тієї ж транзакції, також не може бути погоджений.

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«Також під час розгляду заяв щодо набуття компанією «DVL Telecom» контролю над Групою Лайфселл виникла необхідність перевірки відносин контролю учасників концентрації, зокрема Групи Лайфселл та Групи Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішенням Ради національної безпеки і оборони України», – заявив АМКУ.

У грудні 2023 року стало відомо, що Turkcell продає компанії Lifecell, Global Bilgi та Ukrtower французькій групі NJJ, до якої входить DVL Telecom.

У жовтні виконавчий директор Lifecell Ісмет Язиджи заявив агентству «Інтерфакс», що співвласник російської «Альфа-Груп» Михайло Фрідман, який перебуває під санкціями України, володіє 7,49% акцій компанії-власника оператора Turkcell через фонд IMTIS Holdings.