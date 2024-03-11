Гривня різко падає на міжбанку – після зниження рейтингу України з боку S&P

На українському міжбанківському валютному ринку 11 березня значно зросли котирування в парі гривня-долар. За даними Finance.ua, станом на 13:45 котирування становили 38 гривень 43,5–45,5 копійки за долар, це на 25,5–23,5 копійки більше за рівень закриття торгів 8 березня.

Національний банк України опівдні 11 березня встановив довідкове значення курсу 38 гривень 36 копійок за долар, це майже на 22 копійки більше за офіційний курс на сьогодні (38 гривень 14,1 копійки за долар).

Послаблення гривні відбувається після того, як наприкінці минулого тижня рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до CC з CCC з негативним прогнозом.

Рейтинг CCC означає, що «емітент відчуває труднощі з виплатами за борговими зобовʼязаннями і його можливості залежать від сприятливих економічних умов». Від дефолтних рейтингів (D та SD) Україну відділяє одна сходинка – С.