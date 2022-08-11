Amnesty International заперечує заяву українського Центру стратегічних комунікацій

В організації Amnesty International заперечують заяву Центру стратегічних комунікацій щодо звіт Amnesty базувався почасти на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях.



«Ніхто із людей, яких ми опитали для подальших доказів, окрім того, що дослідники бачили безпосередньо, не перебував у російських в’язницях чи «фільтраційних таборах» або на контрольованих Росією територіях, до яких Amnesty International не має доступу. Наші дослідники опитали всіх свідків, чиїми свідченнями ми самі користувалися, на підконтрольних Україні територіях. Усі свідчення були надані нам добровільно та в безпечних умовах», – йдеться у заяві.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики 8 серпня заявив, що звіт міжнародної організації Amnesty International щодо України базувався почасти на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях. За даними Центру, до збору даних залучали журналістів та волонтерів на вільних територіях України, проте частина свідчень була зібрана у фільтраційних таборах і тюрмах в окупованих регіонах.

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4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

Українська влада, військові, Офіс омбудсмена і громадськість назвали звіт несправедливим, маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора.

В українському офісі Amnesty International заявляли, що «звіти» такого характеру є справою окремої команди – Департаменту реагування на кризи. А директорка українського офісу організації Оксана Покальчук ввечері 5 серпня повідомила про рішення звільнитися з обійманої посади.

Новини про цей звіт активно циркулювали у російських ЗМІ.

У Міноборони заявили, що Україна відкрита до розслідувань в питанні дотримання законів і звичаїв війни, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити збройну агресію Росії.

Генсекретарка Amnesty International Агнес Каламар після критики на адресу організації заявила, що «українські та російські тролі атакують розслідування», але це «не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів».