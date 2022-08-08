У звіті Amnesty International використали свідчення, надані під тиском – Центр стратегічних комунікацій

Звіт міжнародної організації Amnesty International, який звинувачував Збройні сили України в створенні небезпеки для цивільних, базувався почасти на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях. Про це заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики 8 серпня.

Центр вказує на те, що до збору даних залучали журналістів та волонтерів на вільних територіях України, проте частина свідчень була зібрана у фільтраційних таборах і тюрмах в окупованих регіонах.

«Більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму. Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед «охочих» надати подібного роду інформацію», – заявляють у відомстві.

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Воно робить висновок, що зібрана таким чином інформація «не мала взагалі використовуватись під час складання звіту», адже інтерв’ю проводилися під «очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ».

«Інколи подібного роду «правильне» інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ», – додають у Центрі.

4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

Українська влада, військові, Офіс омбудсмена і громадськість назвали звіт несправедливим, маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора.

В українському офісі Amnesty International заявляли, що «звіти» такого характеру є справою окремої команди – Департаменту реагування на кризи. А директорка українського офісу організації Оксана Покальчук ввечері 5 серпня повідомила про рішення звільнитися з обійманої посади.

Новини про цей звіт активно циркулювали у російських ЗМІ.

У Міноборони заявили, що Україна відкрита до розслідувань в питанні дотримання законів і звичаїв війни, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити збройну агресію Росії.

Генсекретарка Amnesty International Агнес Каламар після критики на адресу організації заявила, що «українські та російські тролі атакують розслідування», але це «не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів».