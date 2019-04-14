Зеленський розповів, чому не прийшов здавати аналізи на «Олімпійський»

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пояснив, чому не прийшов здавати аналізи на НСК «Олімпійський». Про це він розповів у інтерв’ю «Українським новинам», яке було опубліковане 13 квітня.

За словами Зеленського, на стадіоні проти нього «хтось готував провокації».

«Я туди не поїхав, отримав таку секретну інформацію. Зараз я не готовий про неї говорити», – зазначив учасник президентських перегонів.

Він додав, що міг здати аналізи у знайомих йому приватних клініках – «Борис» та «Євролаб».

«Я міг поїхати туди, або туди. Я дійсно не хотів їхати на НСК з дуже простої причини: я не знав, що там будуть робити з моїми аналізами потім», – наголосив Зеленський.

Колишній український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів на посаду президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського 10 квітня між 15 та 18 годиною прибути на НСК «Олімпійський» і здати аналізи представникам VADA.

У штабі кандидата у президенти України Володимира Зеленського заявили, що він не буде здавати аналізи представникам VADA, організації, яка перевіряє на допінг професійних боксерів і бійців мішаних єдиноборств.

Суперник Петра Порошенка на повторному голосуванні 21 квітня, комік і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 3 квітня висунув вимогумедичної експертизи обох кандидатів як передумову дебатів між ними, щоб «довести народові, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів».

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.