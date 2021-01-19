Шевченківський суд залишив Антоненка під вартою

Шевченківський районний суд Києва залишив без задоволення клопотання захисту фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка. Адвокати просили про зміну йому запобіжного заходу на особисте зобов’язання.

Головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що ухвала суду остаточна і не підлягає оскарженню.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

На оприлюднених 4 січня записах нібито фігурує ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином вбити Шеремета. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012-им роком. Національна поліція повідомила, що слідство отримало «інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета», у грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки

У МВС не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь, оскільки записи нібито підтверджують версію слідства. Захисники Антоненка назвали цю заяву дезінформацією і звернули увагу, що «у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв’язок обвинувачених із будь-якими спецслужбами».