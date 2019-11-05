Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 листопада 2019, Київ 22:36
Новини | Події

Антикорупційний суд 6 листопада збирається почати розгляд по суті справи Труханова

Труханова підозрюють у декларуванні недостовірної інформації

Дивитись коментарі

6 листопада Вищий антикорупційний суд України збирається почати розгляд кримінального провадження щодо мера Одеси Геннадія Труханова.

Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, міський голова у своїх деклараціях за 2015-2016 роки подав завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн гривень та 18 млн гривень відповідно.

Засідання має розпочатися о 10:00 6 листопада.

У цей же час у Вищому антикорупційному судді повинне стартувати підготовче засідання в провадженні про розтрату державних коштів під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на понад 58 мільйонів гривень.

У жовтні 2017 року суд обрав на той час заступнику міністра оборони Ігорю Павловському і тодішньому директору департаменту закупівель Володимиру Гулевичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У ході засідання Павловський відкинув звинувачення НАБУ і заявив, що він не порушував закон. Пізніше Апеляційний суд Києва скасував домашній арешт Павловського.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG