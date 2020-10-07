Одеського суддю засудили до дев'яти років в'язниці – САП

Вищий антикоруційний суд засудив суддю Господарського суду Одеської області до дев'яти років в'язниці з повною конфіскацією, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у 2014 році суддю викрили на вимаганні та одержанні 570 тисяч гривень від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі, яка перебувала у нього на розгляді.

Громадська організація «Центр протидї корупції» повідомила в телеграмі, що засуджений – Павло Меденцев, який зник навесні 2014 року й перебуває в розшуку.

Його реакція на звинувачення в хабарництві невідома.