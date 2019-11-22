«Слуга народу» Арахамія свідчитиме в НАБУ про ймовірне хабарництво колег

Голова владної парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив 21 листопада, що свідчитиме в Національному антикорупційного бюро за фактами хабарів з боку народних депутатів.

«Я, до речі, вже йду в НАБУ... У мене є повістка, я йду з адвокатом в НАБУ давати ці свідчення», – сказав Арахамія в програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Минулого тижня розслідування справ про хабарництво у Верховній Раді підтвердив проєкту Радіо Свобода і Голосу Америки «Настоящее время» Руслан Рябошапка. Він вказав, що у таких справах «можуть бути інші процесуальні засоби доказування, крім поліграфа і простого допиту».

Місяць тому член депутатської групи «За майбутнє» Антон Яценко у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум» заперечив підкуп членів парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, який відхилив законопроєкт №2047-д про ліквідацію корупційних схем під час оцінювання об’єктів нерухомості.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про отримання неправомірної вигоди народними депутатами.

За даними ЗМІ, 11 представників фракції партії «Слуга народу» – членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пройти детектор брехні.

У липні 2018 року спеціалістів з оцінки майна зобов’язали здавати звіти до Фонду державного майна за допомогою електронних майданчиків-посередників. Ця послуга – платна.

Наприкінці серпня 2018 року журналісти проєкту Bihus.Info повідомили, що за перший місяць реформи три фірми-«прокладки», пов’язані з Яценком, отримали понад 23 мільйони гривень.