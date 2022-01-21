Захист Порошенка оскаржує арешт його майна – Головань

Адвокати пʼятого президента України, народного депутата Петра Порошенка оскаржили рішення Печерського районного суду Києва про арешт майна політика в справі про постачання вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це 21 січня повідомив на пресконференції адвокат Ігор Головань.

«Рішення про арешт майна оскаржене не тільки нами як представниками Порошенка, але і тими юридичними особами, на майно яких незаконно було накладено арешт», - сказав захисник Порошенка. Він вказав, що судове засідання для розгляду скаргу захисту, призначене на 3 лютого.

6 січня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про арешт майна Порошенка в справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Арешт накладено на майно, яке належить Порошенку на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Ідеться про обкти нерухомості, корпоративні права та інше.