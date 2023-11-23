В Аргентині активісти засуджують новообраного президента через погляди на дії хунти

Сотні активістів зібралися 23 листопада в Буенос-Айресі, щоб засудити погляди новообраного президента Хав’єра Мілея на зникнення десятків тисяч людей за правління в Аргентині хунти.

Правозахисні групи з обережністю очікують інавгурації Мілея, який поставив під сумнів офіційну цифру зникнень (за актуальними оцінками – до 30 тисяч людей), зареєстрованих під час військової диктатури 1976–1983 років.

Протестувальники приєдналися до групи матерів, які щочетверга проходять маршем перед офісом президента.

89-річна Кармен Раміро, яка досі не знає про долю своїх чоловіка та старшого сина, попередила про «заперечення майбутнього уряду, який ми матимемо».

Аргентинська диктатура була одним із найжорстокіших військових режимів, які сіяли терор у Латинській Америці між 1960-ми та 1980-ми роками.

Ті, кого хунта вважала політичними дисидентами, були вбиті або зникли, деяких із цих людей викидали з літаків у затоку Ріо-де-ла-Плата або Атлантичний океан під час так званої «брудної війни» військових проти лівих активістів і симпатиків.

Понад 1000 людей були засуджені за злочини проти людяності з 2006 року, коли судові переслідування діячів диктатури відновилися після десятиліття суперечливих амністій.