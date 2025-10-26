В Аргентині відбуваються вибори до парламенту

В Аргентині у неділю, 26 жовтня, відбуваються парламентські вибори.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей стикається з «вирішальним моментом» свого правління – сьогодні виборці визначать долю його дворічної адміністрації на тлі економічних труднощів, політичних скандалів і звинувачень у втручанні президента США Дональда Трампа у внутрішні справи країни.

Мілей, який прийшов до влади в грудні 2023 року, обіцяв «нову еру миру та процвітання», скорочуючи державні витрати й приборкуючи інфляцію. Йому частково вдалося знизити показники тризначної інфляції, однак, останні місяці його уряд сколихнули корупційні скандали, зокрема за участі сестри та керівника апарату президента Каріни Мілей, а також різке падіння курсу песо.

Ситуацію ускладнили масові протести: у серпні активісти закидали президента камінням, а у вересні його партія La Libertad Avanza зазнала поразки на виборах у провінції Буенос-Айрес, де проживає 40% населення країни.

Попри це, Дональд Трамп – головний зовнішньополітичний союзник Мілея – надав Аргентині пакет допомоги обсягом до 40 млрд доларів, але пригрозив його скасувати, якщо чинний президент зазнає поразки на проміжних виборах. «Якщо він не виграє – нас там більше не буде», – заявив Трамп, приймаючи Мілея в Білому домі.

Опозиція в Аргентині звинуватила Трампа у втручанні у внутрішні справи. Кандидат від пероністів Ітай Хагман назвав заяви американського президента «шантажем» і пообіцяв, що аргентинці «захищатимуть свою демократію та суверенітет».