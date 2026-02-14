Армія Росії атакувала майже 100 разів від початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 14 лютого. У кількох місцях боєзіткнення тривають.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках мали місце шість боєзіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники 10 разів атакували в районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Рибалчиного та в бік Графського, Охрімівки й Колодязного.

«На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати в районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Загалом на даному напрямку відбулося три боєзіткнення, два з яких наразі тривають», – повідомляє командування.

Сили оборони відбили шість російських атак на Лиманському напрямку. На Краматорському армія РФ намагалася просунутися тричі, на Костянтинівському – дев’ять разів.





«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 42 атаки», – йдеться в зведенні.

Двічі російська армія атакувала в районі Злагоди на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку українські війська відбили шість атак у районі Рибного та в бік Добропілля й Залізничного.

Ще дві атаки РФ мали місце на Оріхівському напрямку, одна – на Придніпровському.

Російська армія знову просунулася у міській межі Покровська – про це 12 лютого повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Судячи із карти, агресор окупував уже близько 95% цього населеного пункту.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.







