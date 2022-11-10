Армія РФ масово не забирає тіла своїх загиблих солдатів із поля бою – Нацгвардія

Російська армія масово не забирає тіла своїх загиблих солдатів із поля бою, заявив тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович.

«Наші розвідники фіксують надзвичайний рівень цинізму і зневажливого ставлення російських окупаційних військ до власних загиблих: їхні тіла не забирають із поля бою. Такі явища вже носять масовий характер і дедалі частіше стають одним із негативних чинників для наших оборонців не лише з точки зору загальнолюдської моралі, але і з точки зору прямої санітарно-епідемічної загрози у районах виконання бойових завдань», – наголосив він.

Станом на ранок 10 листопада, російські війська, за даними Генштабу ЗСУ, втратили близько 740 осіб за останню добу, а загалом від початку повномасштабного вторгнення – понад 78 тисяч.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

9 листопада голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що, за даними Пентагону, у війні в Україні було вбито і поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. «Те саме, ймовірно, з українського боку», – додав Міллі.

Отримати незалежне підтвердження оцінок втрат в умовах воєнного конфлікту, що триває, неможливо.