Окупанти відводять артилерію з правого берега Херсонщини – ОК «Південь»

Російські окупанти відводять артилерію з правого берега Дніпра на Херсонщині, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



«Підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки», – йдеться у повідомленні.

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За даними командування, водночас окупанти для жителів Херсонщини створюють непридатні умови для життя і агітують за термінову евакуацію.



«На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає нанесенням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію. Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки», – додають в ОК «Південь».

30 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у населених пунктах поблизу Херсону армія РФ здійснює заходи з підготовки до оборони.

Перед цим, 29 жовтня, в британські розвідці заявили, що Росія, ймовірно, хоче у прискореному темпі вийти із Херсонщини, яку вона окупувала.

Днями президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що війська РФ не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

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За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.