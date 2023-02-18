В Auchan Retail заперечують причетність до зборів для російської армії

Французька мережа супермаркетів «Ашан» заперечує, що під час війни постачала товари для російських військовослужбовців на територіях окупованих областей України.

Про це йдеться в поширеному ввечері 17 лютого повідомленні Auchan Retail.

«Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому звіті-розслідуванні, і їхню інтерпретацію. Auchan Retail дуже здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування», – твердять у компанії.

Французькі власники підтвердили попередню позицію, що їхні магазини в Росії не надають допомоги нікому, крім цивільного населення.

В Auchan Retail щодо одного з фактів, наведених у розслідуванні, вказують: у березні 2022 року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на збір допомоги для населення. За даними французької мережі, в переліку продуктів не було нічого, що могло б свідчити про те, що їх призначають для військових. Заперечують в Auchan Retail і те, що на території магазинів у Росії розташовувалися пункти збору «гуманітарної допомоги для Донбасу».

17 лютого The Insider, Le Monde та Bellingcat оприлюднили спільне розслідування, в якому йдеться, що російська мережа гіпермаркетів «Ашан» від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постачала під виглядом гуманітарної допомоги товари для російських військових в окупованих областях України.

«Ашан», головний офіс якої розташований у Франції, на відміну від багатьох інших зарубіжних компаній, після початку війни відмовився покидати ринок Росії.

Як йдеться у розслідуванні, поставки російським військовим в Україні складалися як із товарів зі складів самого «Ашана», так і із зібраних волонтерами на території магазинів мережі.

Крім того, кажуть розслідувачі, «Ашан» допомагав російським військкоматам з мобілізацією своїх співробітників, хоча саме турботою про співробітників пояснював рішення, чому не хоче йти з ринку.

У розслідуванні вказано, що «Ашан» збирав і передавав у військкомати дані про своїх співробітників, причому ще до оголошення мобілізації у вересні минулого року, а після оголошення співробітникам прямо на робочих місцях вручали повістки.

У мережі «Ашан»-Україна заявили, що вимагають пояснень від французького офісу, і шоковані поширеною у розслідуванні інформацією.