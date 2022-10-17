Через російську атаку в Києві загинули дві людини – Тимошенко

Через російську атаку дронами-камікадзе у Києві загинули дві людини, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Наразі відомо про двох загиблих. Далі продовжується розбір завалів. За попередніми даними, під завалами може бути ще одна людина», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Як повідомив у телеграмі Віталій Кличко, вранці в бік Києва летіли 28 дронів, більшість збили сили ППО.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи – відомо про чотири «прильоти». За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе.

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Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п'ять людей, десятки зазнали поранень.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

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Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.