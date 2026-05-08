Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку 67 російських БпЛА – на тлі оголошеного Москвою перемир’я 

Протиповітряна оборона знешкодила 56 російських БпЛА, які атакували Україну, повідомляє у телеграмі пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові зафіксували влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 травня (з 18:00 7 травня) противник атакував 67 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово –РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Напередодні Міноборони Росії заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. У відомстві заявили, що у цей період усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції (СВО – так у Росії офіційно називають війну – ред.) повністю припинять бойові дії.

Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві. Він оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.

6 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипмісіям і представникам міжнародних організацій направили ноту з закликом «забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв».

Представниця російського зовнішньополітичного відомства також пригрозила «невідворотним» ударом по Києву, зокрема «по центрах ухвалення рішень», у разі удару по Москві 9 травня.



