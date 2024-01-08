Масована атака РФ: влада уточнила дані про постраждалих на Хмельниччині

У Хмельницькій області внаслідок російської ракетної атаки зранку 8 січня загинули двоє людей, ще двоє поранені, повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.

«За уточненою інформацією, сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили 3 ракети. На превеликий жаль, маємо двох поранених людей, які зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, та двох загиблих», – написав він у телеграмі.

За його словами, досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка за попередньою інформацію мала бути на об’єкті та з якою втрачений зв’язок.

Тюрін додав, що внаслідок атаки РФ зазнала пошкоджень житлова забудова – в будинках вибито вікна, пошкоджені автомобілі, нежитлові приміщення.

Раніше у Хмельницькій ОВА повідомляли, що під час ранкової атаки РФ сили ППО збили 2 ракети, водночас противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Внаслідок атаки загинули дві людини.

За останніми даними, через ранкову масовану атаку РФ 8 січня загинули 4 людей, ще 45 постраждали.

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. За інформацією правоохоронців, сили РФ атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.