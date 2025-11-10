У РФ заявляють про атаку морських дронів на порт у Туапсе

Морські дрони атакували порт у Туапсе в Краснодарському краї РФ. Про це повідомили місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців. Про атаку також написав місцевий оперштаб.

«В акваторії Чорного моря в районі Туапсе нейтралізували чотири безекіпажні катери. Один із безекіпажних катерів здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж і ангар. Постраждалих немає. На місці працюють спеціальні й екстрені служби», – йдеться в повідомленні оперштабу.

Тим часом, деякі телеграм-канали, зокрема Astra, з посиланням на очевидців стверджують, що один із морських дронів ударив по причалу в порту. Підтвердити цю інформацію з незалежних джерел поки неможливо. Українські військові атаку не коментували.

5 листопада агентство Reuters, посилаючись на два неназвані джерела та аналіз пересування суден, повідомило, що порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників 2 листопада.

Російська влада раніше повідомляла, що удари безпілотників по порту викликали пожежу і пошкодили одне судно. Про масштабні ушкодження портової інфраструктури не повідомлялося. За наявними даними, під час атаки безпілотників 2 листопада в порту Туапсе перебували три танкери для перевезення нафтопродуктів. Станом на 5 листопада всі три судна були відведені від причалів і залишаються в морі на рейді неподалік від порту.

Україна вже кілька місяців завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, нафтобазах і трубопроводах, щоб скоротити доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів, які влада РФ використовує для ведення війни проти України.