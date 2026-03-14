Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті: найбільше атак РФ було на Костянтинівському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб у вечірньому зведенні.

Найбільше російських атак було на Костянтинівському напрямку – тут сили РФ сьогодні 25 разів штурмували позиції українських оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Ще один штурм триває.



На Гуляйпільському та Покровському напрямках було по 14 та 13 атак відповідно. Українські військові відбивали російські атаки у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка, Гуляйполе, Залізничне, Варварівка, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське та Мирне. Ще сім боєзіткнень тривають.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

11 березня проєкт DeepState повідомив, що армія РФ просунулася біля села Ступочки на схід від Костянтинівки. Село розташоване на трасі, яка йде з Бахмута і веде в південну частину Костянтинівки. Невелика частина півдня Костянтинівки вже в «сірій зоні» – українські захисники там регулярно фіксують присутність російських солдатів, які намагаються закріпитися, повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.



