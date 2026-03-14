Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті: найбільше атак РФ було на Костянтинівському напрямку

На Костянтинівському напрямку сили РФ сьогодні 25 разів штурмували позиції українських оборонців. Ще один штурм триває

На фронті від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб у вечірньому зведенні.

Найбільше російських атак було на Костянтинівському напрямку – тут сили РФ сьогодні 25 разів штурмували позиції українських оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Ще один штурм триває.

На Гуляйпільському та Покровському напрямках було по 14 та 13 атак відповідно. Українські військові відбивали російські атаки у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка, Гуляйполе, Залізничне, Варварівка, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське та Мирне. Ще сім боєзіткнень тривають.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

11 березня проєкт DeepState повідомив, що армія РФ просунулася біля села Ступочки на схід від Костянтинівки. Село розташоване на трасі, яка йде з Бахмута і веде в південну частину Костянтинівки. Невелика частина півдня Костянтинівки вже в «сірій зоні» – українські захисники там регулярно фіксують присутність російських солдатів, які намагаються закріпитися, повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.


