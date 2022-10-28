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Генштаб ЗСУ: війська РФ завдали ударів по 30 населених пунктах у чотирьох областях

Російських атак зазнали населені пункти у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. Фото ілюстративне

30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях зазнали ударів російських військ, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилері російські війська здійснили обстріли біля населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області, на Слобожанському напрямку – біля Вільхуватки, Вовчанська, Дворічної, Красного та Стариці, додають у Генштабі.

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Також російські загарбники з різних видів озброєнь, за даними штабу, обстрілювали населені пункти на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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